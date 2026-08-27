أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إصابة ثمانية مدنيين، جراء هجوم نفذته القوات الأوكرانية بصواريخ كروز "ستورم شادو/سكالب-إي جي" بعيدة المدى والأنجلو-فرنسية الصنع على مركز "دونيتسك سيتي" التجاري والترفيهي في مدينة دونيتسك.

وقال بوشيلين، عبر قناته على منصة ماكس، "في منطقة كييفسكي بمدينة دونيتسك، أسفر هجوم بصواريخ كروز ستورم شادو/سكالب-إي جي بعيدة المدى والأنجلو-فرنسية الصنع، على منطقة مركز دونيتسك سيتي للتسوق والترفيه، عن إصابة طفلة من مواليد عام 2016 وامرأة من مواليد عام 1973 بجروح متوسطة، كما أصيبت فتاة مراهقة من مواليد عام 2010 وامرأة من مواليد عام 1947، بالإضافة إلى رجال من مواليد أعوام 1987 و1981 و1977 و1949". بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، في وقت سابق، أن كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب.

وقال جالوزين إن "كل هجوم إرهابي على الأراضي الروسية ستكون له عواقب".

وأضاف جالوزين أن القوات المسلحة الروسية بدأت بشن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع الطائرات المسيرة وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق أخرى، بالإضافة إلى البنية التحتية للوقود والطاقة والخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، مقتل 9 أشخاص في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حافلة.

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "في وضح النهار، استهدف النازيون الجدد حافلة متجهة من ليسيتشانسك إلى ستاخانوف، كانت تسير على طريق زولوت-بيرفومايسك السريع. وكان على متنها 15 راكباً".

وتابع: "نتيجة لهذا الهجوم المروع، لقي ثمانية أشخاص حتفهم على الفور، ونُقلت شابة تبلغ من العمر 20 عاماً إلى العناية المركزة، حيث بذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذ حياتها، لكن دون جدوى".