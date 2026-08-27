قتيل على الأقل ومصابون بعدما دهست سيارة حشدا في مدينة كاين الفرنسية

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قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون بعدما دهس رجل بسيارته حشدا من الأشخاص في مدينة كاين الفرنسية، عقب مشاجرة وقعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن الشرطة وفرق الإطفاء، إن الحادث وقع عند موقف للحافلات بالقرب من محطة السكك الحديدية في المدينة.

وأفادت التقارير بإصابة 10 أشخاص، بينهم 4 في حالة خطيرة.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في"، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن حصيلة القتلى بلغت شخصين، فيما أصيب 8 أشخاص.

وبحسب التقارير، أوقفت الشرطة مشتبها به.

وتقع مدينة كاين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة، في منطقة نورماندي شمال غربي فرنسا.