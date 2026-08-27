انفجارات تهز كييف مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى

دوت عدة انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف نحو الساعة الثالثة صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع تفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء أوكرانيا، باستثناء المناطق الغربية، وفقا لصحيفة كييف إندبندنت.

وسُمع 6 انفجارات على الأقل في كييف خلال نحو دقيقة واحدة، بدا أن اثنين منها وقعا على مسافة بعيدة، بينما كانت الانفجارات الأخرى قوية وواضحة في وسط العاصمة.

كما أُبلغ عن وقوع انفجارات في مدينة أوديسا جنوبي البلاد، وفي زابوريجيا.

وقال حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم على المدينة.