 صلاح يرد على «معجزة» الأهلي في تنس الطاول: قبلت التحدي - بوابة الشروق
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صلاح يرد على «معجزة» الأهلي في تنس الطاول: قبلت التحدي

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 3:58 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 4:02 ص
أعلن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن قبوله تحدي هنا جودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي و المتوجة مساء أمس بلقب بطولة الجمهورية .
 
وكتبت أحد متابعات صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تعليقا على خبر بشأن تحدي هنا جودة : "بيندهوا عليك".
 
ليرد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا العب انا على طول بس ماشي قبلت التحدي".
وتوجت هنا جودة نجمة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي بـ لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك.
 
وحققت هنا جودة التي تبلغ 12 عاما الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك البالغة 27 عاما بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وكانت هنا، ظلبت في أحد لقائتها الصحفية، مواجهة الفرعون في مباراة تنس طاولة، قائلة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".


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