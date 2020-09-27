السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وتضمن الفيلم التسجيلي، الذي تم عرضه ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في قطاع البترول بمسطرد، صباح الأحد، الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير حقوق 100 مليون مواطن، من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.