العقيد المالكي: إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا ضمن الاتفاق الحوثي اليمني

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إن "اتفاقية الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين امتداد لاتفاق ستوكهولم"؛ معلنا إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا ضمن الاتفاق.

وذكر المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض مساء اليوم الأحد، أن "الحكومة اليمنية ستطلق سراح 681 أسيرا والحوثيون سيطلقون سراح 400"، مؤكدا أن "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت".

ولفت إلى أن "اتفاق تبادل الأسرى يتضمن إطلاق سراح 4 سودانيين"، مشيرا إلى أن "الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن".

ودعا المالكي، إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيرا إلى أن "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى".

وأضاف: "الجانبان جدَّدا التزامهما بموجب اتفاق استوكهولم لعام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمفقودين والمعتقلين والمختفين قسريًّا، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، واتفقا على عقد اجتماع جديد لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع بذل الجهود للإفراج عن المزيد من الأسرى، بمن فيهم الأربعة المشمولون في قرار مجلس الأمن الدولي وفقًا لاتفاق استوكهولم".