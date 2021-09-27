مدرب الإسماعيلي يجهز لاعبيه بدنيا بشكل قوي للموسم الجديد

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يعمل طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي، تجهيز لاعبيه بدنيًا بشكل قوي ومكثف، خلال المعسكر المغلق الذي ينظمه في الإسكندرية بداية من اليوم الإثنين وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وطلب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي تجهيز بعض المباريات الودية، لخوضها خلال فترة المعسكر استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويستهدف يوسف تجهيز لاعبي الإسماعيلي بشكل مميز على المستوى البدني، من أجل الظهور بشكل أفضل خلال الموسم الجديد.

وكان فريق الإسماعيلي دعم صفوفه حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن مصر المقاصة، واحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة.

ويبحث الإسماعيلي عن الظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد وذلك على المستوى المحلي في الدوري المصري.