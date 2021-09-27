جاد عز الدين متسابق «ذا فويس كيدز» يطرح أحدث كليباته «ألو»

طرح الطفل جاد عز الدين، نجم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" أحدث أغنياته بعنوان "ألو"، علي موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورها علي طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهدي عز الدين، وألحان جاد عز الدين، توزيع ومكس وماستر اليان ديبس، والكليب من اخراج أحمد ناناها.

وطرح الطفل جاد عز الدين، العام الماضي، أغنية بعنوان "قومي يا بيروت" علي موقع الفيديوهات يوتيوب، واستعان خلال الكليب ببعض مشاهد انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته الكثير من اللبنانيين، والاغنية من كلمات سعيد ضاهر، والحان جاد عز الدين، وتوزيع علي زلزلي.

وطرح جاد عز الدين أغنية "قومي يا بيروت" بعد تأزم حالته النفسية لما حدث في شوارع العاصمة اللبنانية، خاصة أن أخاه الأكبر كان قريبا من منطقة الانفجار ولم يتمكنوا من الاتصال به، مما سبب له ولأسرته حالة شديدة من الهلع والتوتر.

ومن أغنيات الطفل جاد عز الدين، التي حققت نجاحا أغنية "احلي صبية"، والتي تجاوز عدد مشاهداتها علي موقع الفيديوهات يوتيوب اكثر من ٢ ونصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات علي الاخرس، الحان جين عز الدين، وتوزيع مصطفى عبد الرضا، والكليب من اخراج علي محمود.