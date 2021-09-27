رفع 444 إشغال طريق وتحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، عن رفع 444 إشغالًا وتحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة بحملات الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز.



وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم الاثنين، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن رفع 444 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت، ومتحرك وإعلانات بدون ترخيص وتندات، وفروشات منها 372 حالة بدمنهور و72 حالة إشغال بمركزي الدلنجات ورشيد، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 5 شيش.



ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.