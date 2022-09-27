وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع وزير الخارجية الهندي التعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، في اجتماعهما بمقر البنتاجون، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء بعد اتصال هاتفي مثمر أجراه أوستن مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينج في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وبحث أوستن وشانكار خلال اللقاء التطورات الأخيرة في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي وكذلك التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، كما بحثا سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي إذ تتقدم الولايات المتحدة والهند نحو مرحلة أكثر تقدما في شراكتهما.

كما ناقش الجانبان الفرص الجديدة للتعاون الصناعي الدفاعي الثنائي لدعم مساهمات الهند كمزود أمني إقليمي، وإطلاق حوار دفاعي جديد في وقت لاحق من العام الجاري إذ تعمل الولايات المتحدة والهند معا بشكل أوثق عبر الفضاء والإنترنت والذكاء الصناعي ومجالات التكنولوجيا الأخرى.

وتعهد الوزيران بتوسيع نطاق تبادل المعلومات والتعاون اللوجستي لدفع تنسيق عملياتي أعمق بين الجيشين الأمريكي والهندي، وقال أوستن "اليوم نضع الجيشين الأمريكي والهندي للعمل والتنسيق معا بشكل أكثر قربا من أي وقت مضى، ونتخذ خطوات مهمة لتعميق تعاوننا الدفاعي من تبادل أقوى للمعلومات وعلاقات صناعية دفاعية إلى التعاون في مجالات الدفاع الناشئة".

وأكد الجانبان قيمة تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان والشركاء الأوروبيين، كما أكدا مجددا التزامهما بالعمل معا كشريكين ثابتين لتعزيز الرؤية المشتركة للولايات المتحدة والهند من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والشاملة.