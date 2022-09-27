إعصار «إيان» يتجه نحو فلوريدا بسرعة رياح تبلغ 125 ميلا في الساعة

اجتاز إعصار "إيان" غرب كوبا باعتبارها عاصفة من الفئة الثالثة بإتجاه الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ألغيت العديد من الرحلات الجوية وطلب من الآلاف إخلاء المنازل.

وتهطل الأمطار الغزيرة على أجزاء من فلوريدا مع تقدم الإعصار إلى الولاية، بعد أن وصل إلى اليابسة في غرب كوبا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء كعاصفة من الفئة الثالثة، مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 125 ميلاً في الساعة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت السلطات الكوبية أنه تم إجلاء حوالي 50 ألف كوبي.

وبدأت الاستعدادات في فلوريدا، حيث من المتوقع حدوث مزيج من العواصف الخطيرة والفيضانات والرياح القوية في الأيام المقبلة.

وحث المسؤولون السكان على البدء في إخلاء بعض المناطق المنخفضة، وتخطط المطارات في منطقة تامبا للإغلاق بعد ظهر اليوم الثلاثاء.