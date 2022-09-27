أشرف طلبة لـ الشروق: لم يتم تحديد موعد للتحقيق مع فكري صادق

منتج «خرجوا ولم يعودوا» لـ«الشروق»: فيلمي لم يخسر وأتحمل مسؤولية الإخفاق لضعف خبرتي في التوزيع