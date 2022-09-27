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مصر
الصحة: الرئيس وجه ببناء مركز زراعة الأعضاء في مصر وفقا لأحدث المعايير
السياحة تنظم فعالية بالمتحف المصري احتفالا بيوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات
وزير السياحة: نستهدف تعظيم التجربة السياحية المتكاملة ورفع وعي المواطنين لزيادة الحركة الوافدة لمصر
فيديو.. الهيئة العامة للاستثمار: 15 مركز خدمة للمستثمرين بنهاية العام الجاري
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محتجون يحيون ذكرى مهسا أميني قبيل مبارة منتخبي إيران والسنغال بالنمسا
إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عنيف في مراحيض عامة بمدينة شرقي ألمانيا
تصادم سفينتين تجاريتين في مياه باتو باهات في ماليزيا
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فيتوريا: المعسكر كان جيدا واستفدنا كثيرا من المباراتين
مدرب ليبيريا: عدم مشاركة صلاح أضر بلاعبي منتخبنا
كوت ديفوار تفوز على غينيا بثلاثية وديا
رأي
فن
أشرف طلبة لـ الشروق: لم يتم تحديد موعد للتحقيق مع فكري صادق
منتج «خرجوا ولم يعودوا» لـ«الشروق»: فيلمي لم يخسر وأتحمل مسؤولية الإخفاق لضعف خبرتي في التوزيع
نقابة المهن التمثيلية: إحالة الفنان فكري صادق للتحقيق
بالفيديو.. طرح «جينا» الأغنية الدعائية لفيلم أشباح أوروبا
مال وأعمال
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مواطن
الإسكان الاجتماعي: أصحاب الدخل الأقل من 2500 جنيه يحصلون على دعم أكبر
التنمية المحلية: مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي
الصحة: تطبيق حزم مالية تحفيزية للأطقم الطبية في القريب العاجل
حوادث وقضايا
المشدد 15 سنة لـ3 متهمين لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء في القليوبية
جنايات سوهاج: معاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره في المواد المخدرة
ضبط شخص صعد مئذنة مسجد للتكبير وترتيل القرآن في الإسكندرية.. وتحريات المباحث: مُهتز نفسيا
السجن المؤبد لمتهم بحيازة 12 قطعة حشيش في الإسكندرية
تليفزيون
توفر استخدام التكييف.. الإسكان الاجتماعي: ننشئ 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة
فيديو.. الآثار: رئيس الوزراء وجه بسرعة وضع القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير