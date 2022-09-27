جنوب إفريقيا تعيد هيكلة مجلس إدارة شركة إسكوم لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد

تعتزم حكومة جنوب إفريقيا إعادة هيكلة مجلس إدارة شركة "إسكوم" الحكومية للطاقة، من أجل معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الاقتصاد الأكثر تصنيعا في القارة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن وزير المشاريع العامة، برافين جوردان، أبلغ إدارة الشركة اليوم الثلاثاء بأنه قد تم الانتهاء من المراجعة وأن مجلس الإدارة "سيتم إعادة تشكيله وإعادة هيكلته"، بحسب ما ورد في بيان أرسلته الوزارة عبر البريد الإلكتروني.

وجاء في البيان أن "الحكومة ستناقش قريبا إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد ومعاد هيكلته لشركة "إسكوم"، وسيتم إصدار إعلان (بهذا الشأن) في الوقت المناسب".