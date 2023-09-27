رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لمزيد من الالتزام نحو إطلاق إصلاح عملية نظام اللجوء

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الحكومات لإظهار الرغبة في التوصل لحل وسط بشأن الاصلاح المقرر لنظام اللجوء في الكتلة الأوروبية، وذلك في ظل توقف المفاوضات.

وقالت ميتسولا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ووسائل إعلامية أخرى في مقابلة مع غرفة الاخبار الأوروبية إنه يجب بذل كل جهد لكسر حالة الجمود الحالية.

وذكرت ميتسولا، فى ردها على أحد الأسئلة حول موقف ألمانيا، أنها لا تريد التعليق على موقف كل دولة بصورة منفردة. وكان البعض قد اتهم برلين بأنها السبب في توقف المباحثات بين البرلمان والدول الأعضاء.

وأوضحت ميتسولا "لن أذكر دولا بعينها، ولكن سوف أقول إنه يجب بذل جميع الجهود لاستئناف المفاوضات"، مشيرة إلى أنه "من الضروري أن تحل أوروبا أزمة الهجرة التشريعية" هذا العام.

وأشارت إلى أنه ستكون هناك دول لا تريد القبول بقواعد جديدة، مشيرة إلى أن ذلك ليس بالأمر الجديد. وقد أعربت عن تفاؤلها بشأن التوصل لحل خلال الاسابيع المقبلة.

ويشار إلى أن الدول الأوروبية تجرى حاليا مفاوضات بشأن إصلاح نظام اللجوء المشترك.