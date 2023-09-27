أحمد الطيب: القانون البشري لم يستطع أن يوفر حياة للناس طيبة

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنّ القانون البشري لم يستطع أن يوفر حياة للناس طيبة.

ففي كلمته خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تساءل الطيب: «ألا يمكن أن تقوم العلوم والفنون والرقي الحضاري مقام النبوة ويقوم الفلاسفة والمفكرون والمصلحون والسياسيون مقام الأنبياء والرسل في صياغة قانون من خارج صندوق النبوة، يحمي البشرية من الحروب والكوارث والفقر والقهر والظلم ويغنيها عن قوانين النبوة».

ومجيبا على هذا السؤال، أكّد أن الشواهد التي صاحبت ضوالع القرن الـ21 تدل على أن القانون البشري لم يستطع أن يوفر حياة للناس طيبة.

وأوضح أن هذا القانون عادة ما يولد من رحم النزعات الفردية والقطرية والقومية والفاشية والنازية والآرية والسامية والرأس مالية واقتصاد السوق والعولمة ونزوات الجشع وحب التسلط والغلبة والمتاجرة بدماء الفقراء وأقواتهم وأرزاقهم وقلتها وضيقها وكفافها في غير عدل ولا رحمة ولا شفقة.

وأشار إلى أن ليالي التاريخ المعاصر حبالى بهذه المآسي والفواجع والأزمات والمضحكات المبكيات، مؤكدا أن عددا غير قليل من الدول والشعوب لا يزال يئن تحت رحمة العابثين بها وبمقدراتها ومصائرها.

ولفت إلى أن بعض العابثين بهذه الدول قد يعترفون بخطأهم وجريمتهم لكن بعد فوات الأوان.

يُشار إلى أن فعاليات الاحتفال استُهلت بتلاوة قرآنية، تلاها القارئ أحمد تميم المراغي.

وخلال الفعالية، أهدى وزير الأوقاف، الرئيس السيسي، هدية تذكارية تتمثل في موسوعة الثقافة الإسلامية وهي أحدث إصدارات الوزارة في مجال تجديد الخطاب الديني.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.