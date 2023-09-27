المنيا: تحصين 268 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تحصين 268 ألفا من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مدار شهرين متتاليين منذ انطلاقها في منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري، ونفذتها مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

واستعرض الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، في تقريره، جهود حملات تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، ولجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير أوجه الدعم للمربين وأصحاب رؤوس الماشية.

وأوضح أن المديرية قامت من خلال 477 لجنة بتحصين 268 ألفا و360 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 37 ألفا و148 رأسا من الأبقار بلقاح الجلد العقدي، و9177 بلقاح جدري الأغنام حول البؤر، وترقيم وتسجيل 7725 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 550 ندوة وجولة إرشادية وتسير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.