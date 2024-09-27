مصدر أمني لبناني يؤكد أن الضربات الإسرائيلية هي أكبر هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بداية الصراع

نفذت إسرائيل اليوم الجمعة غارة استهدفت المقر المركزي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق مما إذا كان الأمين العام للحزب حسن نصرالله داخل المكان المستهدف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في بيان متلفز إن الجيش "نفذ ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله الإرهابية في الضاحية".

وبحسب هغاري فإن المقر "موجود تحت مبان سكنية في قلب الضاحية في بيروت"، بينما قال مصدر مقرب من حزب الله إن ستة أبنية سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

وأكد مصدر أمني في لبنان أن الضربات الإسرائيلية هي أكبر هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بداية الصراع. وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن سلسلة الغارات الجوية تسببت في تدمير أربعة مبان في الضاحية الجنوبية مع سقوط قتلى ومصابين.

وأشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر إسرائيلي إلى أن "الهجوم الإسرائيلي على بيروت كان يستهدف حسن نصر الله". وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن طائرات إسرائيلية شنّت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تردد صداها في العاصمة ومحيطها.

وتأتي هذه الغارة بعد وقت قصير من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد حزب الله ستتواصل، ما يقلّص الآمال حيال إمكانية تطبيق هدنة مدتها 21 يوما دعت إليها فرنسا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم إن أي عملية برية قد تنفذها القوات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستكون "أقصر" ما أمكن.

وتأتي هذه التصريحات غداة رفض إسرائيل مقترح هدنة مع حزب الله طرحته دول أبرزها الولايات المتحدة، متوعدة بمواصلة ضرب التنظيم اللبناني حتى "النصر".

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس فتح حزب الله جبهة "إسناد" للحركة الفلسطينية ويتبادل إطلاق النار مع الدولة العبرية بشكل شبه يومي عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول، أعلنت إسرائيل أنها تنقل "مركز ثقل" عملياتها شمالا نحو الحدود اللبنانية، للسماح بعودة عشرات الآلاف من النازحين إلى المنطقة التي يهاجمها حزب الله.

وبحسب المسؤول، فإن الضربات الإسرائيلية قضت على الكثير من مقاتلي حزب الله وقلصت بشكل كبير من القدرات العسكرية للحزب المدعوم من إيران، متابعا "أظن أنهم فقدوا الكثير من القدرات".

وإضافة إلى إضعاف قدرة حزب الله على إطلاق النار على إسرائيل، فإن هدف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان هو قتل قياداته العسكرية و"تطهير" المناطق الحدودية حتى يتمكن السكان الإسرائيليون من العودة إلى شمال البلاد بحسب إسرائيل.