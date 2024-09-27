موديز تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، في خطوة قد تشكل ضربة موجعة لاقتصادها.

قبل شهر، أشارت "موديز" إلى أن أي صراع عسكري شامل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أو إيران قد يؤدي إلى "عواقب ائتمانية" على مصدري الدين الإسرائيليين.

وأكدت الوكالة في بيان لها: "نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو يمتد ليشمل إيران، وهذا سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن أكثر من 50% من المطاعم شمال إسرائيل أغلقت مؤقتًا بسبب التصعيد، بينما أغلقت نحو 23% منها بشكل نهائي.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تدرس مقترح الهدنة الأمريكي.

وفي تصريحاته اليوم الجمعة، أوضح نتنياهو أن فرقًا إسرائيلية عقدت اجتماعات لمناقشة المقترحات الأمريكية لوقف إطلاق النار مع لبنان، وستواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة، معربًا عن تقديره للجهود الأمريكية في هذا الصدد.

وفي تعقيب له، قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن مقترح الهدنة بين إسرائيل ولبنان جاء بعد مشاورات مع الإسرائيليين، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وأنها لم تكن لتصدر بيانا لولا اعتقادها بأن محادثاتها مع الإسرائيليين تدعم وقف إطلاق النار.

