حزب الله يقصف طبريا للمرة الثانية

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قال حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن مقاتليه قصفوا للمرة الثانية مدينة طبريا المحتلة بدفعة صاروخية ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد حزب الله بأن مقاتليه قصفوا مدينة طبريا المحتلة بدفعة صاروخية دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا قذيفة قرب بحيرة طبريا.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت عن رئيس بلدية شبعا تأكيده مقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على بلدة شبعا جنوب لبنان.

في وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمكّن من اعتراض 4 طائرات بدون طيار أطلقت من لبنان قبالة سواحل رأس الناقورة شمالي إسرائيل.

كما أبلغت بلدية صفد السكان بضرورة البقاء قرب الملاجئ وتجنب التجمهر وتقليل الحركة، فيما تلقى سكان الجليل الأعلى تعليمات بالبقاء قرب الأماكن المحصنة.

هذا فيما انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى القطاع الأوسط بجنوب لبنان.