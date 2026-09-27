محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية

اعتمد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة، تمهيدًا لبدء إجراءات استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة، وذلك لعدد من القرى التابعة لمراكز ومدن طنطا والمحلة وكفر الزيات والسنطة، في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات البناء وتنظيم العمران داخل القرى.

وتشمل القرى: صفط تراب، وشبرا ملكان، وشنتنا عياش، وشوني، والكرسة، وكفر الشرفا الشرقي، وفيشا سليم، وكفر خضر، وكفر الساحل، وصناديد، ومنشية جنزور، وكفر الشيخ سليم، وكفر كلا الباب، وكفر قرطام، وكفر سالم النحال، والبدنجانية، وميت الليث بقلولة، وكفر الشوربجي، حيث تتيح المخططات المحدثة تحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية بصورة واضحة، بما يدعم انتظام أعمال البناء وتنفيذ المرافق والخدمات،وسيتم إرسال مخططات باقي القرى إلى الوحدات المحلية تباعًا، وفقًا للانتهاء من نشر قرارات اعتمادها بجريدة الوقائع المصرية.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي في بيان صحفي اليوم، أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتمكينهم من استكمال إجراءات البناء بصورة قانونية ومنظمة، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء استقبال طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

وشدد محافظ الغربية على استمرار العمل في تحديث واعتماد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية المحدثة بمختلف قرى المحافظة، بما يحقق الانضباط العمراني، ويحافظ على الرقعة الزراعية، ويوفر إطارًا واضحًا للتوسع العمراني وتنفيذ الخدمات والمرافق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بنتائج هذه الإجراءات بصورة مباشرة داخل مركزه وقريته.