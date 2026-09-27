 إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل في المنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 2:19 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 2:19 ص

 أعلن الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تابع مساء السبت أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 8 بوصات بكورنيش النيل بحي شمال المدينة.

وأضاف في تصريح لـ«الشروق» أنه جرى الدفع بالمعدات اللازمة والفرق الفنية والمختصين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع الكسر، وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة انتظام الخدمة.

وأكد محمد سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو أعطال يتم رصدها.


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