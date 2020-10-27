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رئيس وزراء باكستان يدين بشدة انفجار مدينة بيشاور

إسلام أباد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:34 ص

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان -بشدة- الانفجار الذي وقع داخل مدرسة دينية بمدينة بيشاور، وتسبب في مقتل 7 قتلى وإصابة أكثر من 100 آخرين.

 

وأعرب خان -في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

 

من جانبها، أعلنت شرطة إقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الإنفجار وقع بواسطة قنبلة موقوتة كانت مزروعة داخل حقيبة.

 

وكان هناك ما يقرب من ألف طفل في المدرسة الدينية وقت الانفجار، وأغلب الضحايا من الأطفال والمعلمين حيث وقع الانفجار أثناء حصص في المدرسة الدراسية.

 


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