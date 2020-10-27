 البرلمان الليبي يتهم حكومة الوفاق بخرق اتفاق الهدنة بدعم من تركيا وقطر - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

البرلمان الليبي يتهم حكومة الوفاق بخرق اتفاق الهدنة بدعم من تركيا وقطر

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:19 م

اتهم مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، بدعم من قطر وتركيا، مطالبا بضرورة لجم جماعة الإخوان المسلمين ومليشياتهم المسلحة.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي -في بيان أوردته قناة "ليبيا الحدث"- "نستنكر موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض للاتفاق تنفيذا لأوامر تركيا وقطر، وكذلك خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق بتوقيعها اتفاقا أمنيا مع قطر"، مشددة على عدم الجلوس مع رئيس المجلس الأعلى خالد المشري ومع جماعته الإسلامية المصنفة تنظيما إرهابيا.

ووجهت اللجنة رسالة إلى المجتمع الدولي والبعثة الدولية بضرورة تحمل المسئولية في لجم جماعة "الإخوان المسلمين" ومليشياتهم، كما طالبت اللجنة الجيش الليبي بـ"الضرب بيد من حديد" على ميليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح، في حالة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك