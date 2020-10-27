ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 % خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الساعة 0655 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7ر8 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني، مضاهية لمتوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت نسبتها 8ر0 %.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 911 ألفا و235 حالة، بزيادة نسبتها 5ر0%، مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 9ر3 % في الإصابات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 11 ألفا و477 حالة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 41 حالة وفاة.