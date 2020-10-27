وزير داخلية فرنسا يشير إلى قرارات صعبة قادمة في مواجهة كورونا

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم الثلاثاء إن الحكومة تدرس اتخاذ "قرارات صعبة" لمكافحة الموجة الثانية من وباء كورونا في فرنسا.

جاء ذلك في تعليقات لدارمانين خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" قبل اجتماع لمجلس الدفاع من المقرر أن يتم خلاله مناقشة اتخاذ تدابير إضافية لمنع المزيد من تفشي الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن دارمانين صرح بأن حظر التجول الحالي في المدن الكبرى والذي يحد من الحياة الليلية "يتم الالتزام به إلى حد كبير".

من ناحية أخرى، أشار دارمانين إلى أن فرنسا معرضة بشدة لخطر الإرهاب، لا سيما بسبب نشطاء إسلاميين متطرفين.

وقال دارمانين إنه يتعين على دول مثل تركيا وباكستان أن تهتم بشؤونها الخاصة عندما يتعلق الأمر بالشؤون الداخلية لفرنسا، في إشارة إلى الخلاف الحالي بين أنقرة وباريس على خلفية حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد "الإسلام المتطرف" والضجة العالمية التي أثارتها التصرفات المسيئة للاسلام.