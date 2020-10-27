احتجاجات عنيفة في إيطاليا رفضًا للإجراءات الجديدة ضد كورونا

اندلعت احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء إيطاليا ضد حزمة الإجراءات التقييدية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في سبيل الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في ظل مخاوف من انتشار موجة ثانية للوباء.

وأفادت صحيفة "نيو يوروب" الصادرة من بروكسل اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، بأن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة مساء أمس في عدة مدن إيطالية تشمل تورين وميلانو ونابولي ومدن أخرى، حيث عانت قوات الشرطة في تورين من إلقاء قنابل حارقة عليها، وهتف المتظاهرون "حرية .. حرية" في مواجهة الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الأول الأحد إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ودور السينما والحانات والمطاعم بدءًا من الساعة الـ 6 مساءً. كما فرضت حظر التجول ليلًا في عدد من المناطق.

وأكدت الحكومة أنها ستقدم حزمة من الإجراءات اليوم لدعم الشركات المتضررة من القيود الجديدة.

وارتفعت معدلات الإصابة في إيطاليا بسرعة منذ بداية أكتوبر الجاري، وقالت السلطات الصحية، السبت الماضي، إن الإصابات ارتفعت بمقدار 19 ألفًا و644 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.