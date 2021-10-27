أدانت وزارة الخارجية البحرينية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين بمحافظة ديالى في العراق، مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - تضامن البحرين مع العراق فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى موقف البحرين الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وأعربت الخارجية البحرينية، عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.