وزير مياه ناميبيا يبدي تفهمه لأهمية النيل لمصر وشواغلها من الإجراءات الأحادية

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أبدى وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضي بدولة ناميبيا، كارل هيرمان، تفهمه لما يمثله نهر النيل من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن استبداله بأي موارد أخرى.

كما أعرب هيرمان، خلال لقائه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي اليوم، عن تفهمه لشواغل دول المصب تجاه الإجراءات الأحادية التي تتخذها دول المنبع.

وتناول اللقاء أهمية وجود آلية تنسيقية ملزمة للأنهار المشتركة، كما استعرض الوزيران مخرجات الاجتماع الفني المنعقد بين متخصصين من الجانبين؛ لبحث مجالات التعاون المقترحة لإدراجها في مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبا، وخاصة أعمال مراقبة وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد وحصاد مياه الأمطار والري الذكي.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في خدمة القضايا والتحديات المائية التي تواجهها دول القارة في ظل رئاسة الرئيس الناميبي للدورة الحالية.

ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) مطلع عام ٢٠٢٣.