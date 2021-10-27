يرى حسام المندوه، عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن ركلة الجزاء التي سجل منها الفريق هدفه الأول في مرمى إنبي، تعد صحيحة.

صرح المندوه عبر قناة الحياة "لقد تابعت اللعبة داخل الملعب وأمام شاشات التليفزيون، ولا أعرف أين المشكلة؟".

أضاف "أعتقد أن تقنية الفيديو كانت تعمل، وأرى ركلة الجزاء صحيحة جدا، لا أحب الحديث كثيرا عن التحكيم، والاعتراضات ستبقى دائما موجودة، إنها واردة في كرة القدم".

واصل "بداية الفريق مبشرة على مستوى الأداء والنتيجة، وكذلك بصمة اللاعبين العائدين من الإعارة مصطفى فتحي وعمر السعيد، ومحمد أوناجم، هذا مؤشر إن الأمور مستقرة، والفريق مستعد نفسيا للمرحلة القادمة".

وأتم تصريحاته "سنحاول حل أزمة إيقاف القيد لضم صفقات جديدة في يناير، وإذا لم نتوصل لحل، فإن الفترة الحالية أثبتت أهمية الحفاظ على قوام الفريق الذي فاز ببطولة الدوري الموسم الماضي مع تدعيمه بالعائدين من الإعارة".