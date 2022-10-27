وزير خارجية الكويت ونظيره الأمريكي يؤكدان التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار في المنطقة

تلقى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الكويتية، مساء الخميس، قدم «بلينكن» التهنئة لـ«الصباح»، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية بدولة الكويت، معرباً عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله، وللعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.

وأعرب الوزيرين خلال المكالمة عن تطلعهما للمزيد من التواصل والتنسيق المشترك، حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، مستذكرين المحطات التاريخية للعلاقات المتينة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدا على عمق هذه العلاقات وتميزها، والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وتطلعهما إلى عقود قادمة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.