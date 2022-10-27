الوسيط الأمريكي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني

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أكد الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين اليوم الخميس، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن هوكشتاين قوله، في مؤتمر صحفي اليوم، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: "نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".

وشدد على أن "الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق".

بدوره أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني آلياس بو صعب، من قصر بعبدا، أن "الوسيط هوكشتاين سلّم الرئيس ميشال عون نصّ الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية".

والتقى الرئيس عون الوسيط الأمريكي بحضور بو صعب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وتسلم الرئيس عون من الوسيط هوكشتاين الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

يذكر أن عون وميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كانوا قد تسلموا في 11 أكتوبر الجاري المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.

وأعلن عون في 13 من الشهر الجاري موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاق لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.