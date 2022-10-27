إعلان فوز ميلوراد دوديك برئاسة جمهورية صربسكا بعد إعادة فرز الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات في البوسنة والهرسك أن ميلوراد دوديك القومي الموالي لروسيا، هو الفائز برئاسة جمهورية صربسكا، الكيان العرقي الصربي داخل جمهورية البوسنة والهرسك، بعد إعادة فرز الأصوات.

وقال رئيس اللجنة سواد أرناوتوفيتش للصحفيين اليوم الخميس: "ميلوراد دوديك هو رئيس جمهورية صربسكا".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعادت فرز الأصوات في أكثر من 2200 مركز اقتراع.

وكان دوديك متقدما بأقل من 30 ألف صوت على مرشحة المعارضة يلينا تريفيتش في انتخابات 2 أكتوبر الجاري، الذي ادعى معسكرها حدوث تزوير انتخابي، مشيرا إلى العديد من المخالفات.

يشار إلى أن دوديك هو العقل المدبر وراء جهود فصل الجزء الصربي من البوسنة عن بقية الدولة الهشة، حيث كان له نفوذ كبير في جمهورية صربسكا لعقود، بغض النظر عن المنصب الذي يشغله.

وكان دوديك في الآونة الأخيرة، العضو الصربي في الرئاسة الوطنية للبوسنة والهرسك المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي تضم أيضا بوسنيا وكرواتيا.

وكان دوديك رئيسا لجمهورية صربسكا في الفترة من عام 2010 إلى عام 2018، ورئيسا لوزرائها من عام 1998 إلى عام 2001 ومن عام 2006 إلى عام 2010. ووصف النقاد حكمه بأنه استبدادي وفاسد، لكنه تلقى دعما من صربيا وروسيا والمجر.

وقبل فترة وجيزة من الانتخابات، التقى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.