موسكو تعين قائدا جديدا للقوات الجوية الفضائية الروسية

عينت روسيا قائدا جديدا لقواتها الجوية الفضائية بعد اختفاء رئيسها السابق سيرجي سوروفيكين من مسرح الحياة العامة في أعقاب تمرد مرتزقة مجموعة فاجنر في يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، أنه تم تعيين الجنرال فيكتور أفزالوف (55 عاما)، لقيادة القوات بموجب مرسوم رئاسي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وشغل الجنرال سوروفيكين، وهو شخصية رئيسية في حرب روسيا ضد أوكرانيا، هذا المنصب حتى فصل الصيف الماضي، حيث أطيح به في أغسطس الماضي، بسبب علاقاته الوثيقة مع زعيم فاجنر، يفجيني بريجوجين، الذي توفي في حادث تحطم طائرة مشبوه في ذلك الشهر مع قادة آخرين في فاجنر.

وولد أفزالوف في شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من أوكرانيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي قبل أن تضمها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. ومع ذلك ، فهو نفسه لم يخدم أبدا في الجيش الأوكراني، بل خدم أولا في القوات المسلحة السوفيتية ثم لاحقا في القوات المسلحة الروسية.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شغل أفزالوف منصب رئيس الأركان ونائب رئيس قوات الفضاء. ومنذ إقالة سوروفيكين في الصيف، شغل أيضا منصب القائم بالأعمال.

وفي الوقت ذاته، ورغم التكهنات حول احتمال تعرض سوروفيكين للاغتيال أو السجن، ظهرت أول صورة له منذ تمرد فاجنر في سبتمبر الماضي. وبحسب ما تردد، شوهد أيضا ضمن وفد عسكري في الجزائر.