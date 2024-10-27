وزير خارجية إيران: نحتفظ بحق الرد على إسرائيل في الوقت المناسب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «طهران تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي في الوقت المناسب».

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيران، بعد ظهر اليوم الأحد.

وقال متحدث اللجنة إبراهيم رضائي، إن «عراقجي قدّم خلال اللقاء تقريراً عن آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك أوضاع المقاومة، والعمل الشرير للكيان الصهيوني، وكذلك رحلاته الأخيرة إلى بعض دول المنطقة»، بحسب تعبيره.

وذكر أن الوزير صرح بأن «الكيان الصهيوني تلقى ضربة موجعة في عملية صادق 2»، قائلًا إن «90% من الصواريخ أصابت الهدف، لكن الصهاينة حجبوا الأخبار».

وأشار عراقجي، إلى أن «المقاومة تعرضت لضرب ولكن يتم إعادة بنائها، وأن حزب الله لديه قاعدة شعبية ولا يمكن تدميرها».

وأضاف: «الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع نطاق الحرب ونحن نرد على أي هجوم وفقًا لذلك.. لا نريد الحرب، لكننا لا نهرب منها ومستعدون لأي احتمالية لاندلاعها».