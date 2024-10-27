أعرب الإعلامي تامر أمين، عن أسفه إزاء «النزيف المالي» الذي يواجه نادي الزمالك؛ بسبب العقوبات التي قررها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على النادي، السبت.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت : «مش عارف للأسف النزيف اللي بيحصل حتى على مستوى الدولارات في الزمالك، عقوبات السوبر 300 ألف دولار، و200 ألف دولار خصموا قبل المباراة يبقى 500 ألف دولار؛ يعني جائزة الفوز بالسوبر الإفريقي الـ 500 ألف دولار كلهم راحوا؛ بسبب سلوكيات اللاعبين، لازم يكون في انضباط وكلامي لكل الأندية».

وأضاف أنه من غير المقبول أن يدفع النادي ثمن تجاوزات لاعبيه الذين يتقاضون أجورا لتحقيق البطولات، متابعا: «مينفعش أنا كنادي أدفع تمن تجاوزات اللاعبين اللي أنا بدفع لهم فلوس علشان يكسبوني ويحققوا بطولات تدخل للنادي مكافآت، لكن مش بعد ما أدفع لهم أجور ومرتبات يتجاوزوا في السلوكيات ويدفعوني غرامات، ويبقى موت وخراب ديار، ولا ينفع أطبطب على المتجاوز والمخطئ».

ولفت أن العقوبات شملت غرامة مالية على اللاعب محمود عبد الرازق «شيكابالا» لتحريضه اللاعبين على الانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول، وغرامة أخرى على اللاعب ناصر منسي لإشارته العدوانية بالذبح تجاه جمهور الفريق المنافس بعد تسجيله هدفا.

واختتم مناشدًا لاعبي الزمالك بالرفق بالنادي، قائلا: «يا لاعبي الزمالك ارحموا ناديكم رفقا بالزمالك ميبقاش أنتم والظروف.. مينفعش غرامات غرامات والزمالك أساسا بيعاني من أزمة مالية».