الرئيس الايراني: سنرد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني

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أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، أن بلاده سترد بشكل مناسب على العدوان "الصهيوني"، ولن تتراجع أبدا أمام المعتدي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس الايراني، قال في اجتماع مجلس الوزراء: "الجمهورية الإسلامية أثبتت خلال الـ45 عاما الماضية أنها لن تتراجع أبدا أمام المعتدي"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأكد بزشكيان: "نحن لسنا دعاة حرب، لكننا ندافع عن حقوق الشعب وعن بلدنا وسنرد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني"، محذرا من أن رقعة الصراع ستتوسع في حال استمرت الاعتداءات الصهيونية.

جاءت تصريحات بزشكيان عقب غارات جوية شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية فجر أمس السبت، ردا على وابل من الصواريخ الباليستية أطلقتها إيران على إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي.

ورفعت إيران حصيلة القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي إلى أربعة، جميعهم من سلاح الدفاع الجوي الإيراني.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري صباح أمس السبت من أنه "إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد – فسنكون ملزمين بالرد".