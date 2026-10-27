محافظ الشرقية يتابع البروفة الأخيرة لانطلاق الدورة الثلاثين من مهرجان المحافظة للخيول العربية الأصيلة

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، البروفة النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الثلاثين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة 5 دول عربية، وبحضور ممثلي نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

وتفقد المحافظ، الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف المهرجان، وشاهد العرض الرياضي ودخول حملة الأعلام والفقرات الفنية والاستعراضية؛ للاطمئنان على جاهزية موقع المهرجان، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المشاركين والجمهور، وتضافر جهود الجهات المعنية لخروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وأكد الأشموني، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يُعد حدثًا رياضيًا وتراثيًا متميزًا تنفرد به المحافظة منذ سنوات طويلة، ويسهم في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية، والترويج لبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة ومسابقات الفروسية، بما يعزز مكانة الشرقية على خريطة السياحة الرياضية والتراثية.

وشملت التجهيزات إقامة المنصة الرئيسية وخيمة الاستقبال، وتجهيز خيام المربين والجمهور والصحفيين والإعلاميين والرعاة والحكام، بجانب إعداد منطقة العرض بمساحة 40 × 50 مترًا، وتسوية وتمهيد أرض إيواء الخيول، التي تبلغ مساحتها نحو 4 آلاف متر مربع، وتجهيز أماكن التجميع والتسخين قبل المباريات، وغرف إيواء الخيول «البوكسات» المخصصة لاستضافتها طوال فترة البطولات.

كما تضمنت الاستعدادات تجهيز جناح للطب البيطري العسكري، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة وعناصر الحماية المدنية لتأمين الفعاليات، فضلًا عن إقامة معرض للفنون التشكيلية بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة، ومعرض للمنتجات المرتبطة برياضة الخيول، يشمل الأعلاف والأدوية البيطرية والسروج والإكسسوارات، إلى جانب توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف المهرجان والجمهور.

ويشهد المهرجان، المقام تحت رعاية عدد من الوزراء والجهات المعنية، مشاركة اتحاد الشرطة الرياضي، والاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، والموسيقى العسكرية وهيئة قصور الثقافة والتربية الرياضية بنين، وفرقة عجميات من بورسعيد، في إطار برنامج متنوع يجمع بين المنافسات الرياضية والعروض الفنية والتراثية.

وعلى هامش الفعاليات، يُقام معرض «أيادي مصر» بمشاركة 20 محافظة، لعرض وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب معرض لمنتجات جامعة الزقازيق، ومعرض للفنون التشكيلية بمشاركة 20 فنانًا من مختلف محافظات الجمهورية، يقدمون لوحات مستوحاة من جمال الخيل العربي الأصيل.

ويتضمن البرنامج، في يومه الأول، مسابقات جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة وفقًا لقواعد المنظمة الأوروبية لمنظمات الخيول العربية «ECAHO» والفئات العمرية للخيول المشاركة، فيما يشهد اليوم الثاني استكمال المسابقات وتوزيع جوائز «شخصية العام» و«أحسن حصان» و«أحسن فرس».

وتُختتم الفعاليات في اليوم الثالث بمسابقات تراث وأدب الخيل للخيول المسجلة وغير المسجلة، لاختيار الأبطال وتحديد بطل الجمهورية، فضلًا عن تنظيم مسابقات أدب الخيل للمبتدئين ومسابقة بطل الأبطال للفئتين.