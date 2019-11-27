مئات الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة مؤيدة لنتنياهو

شارك مئات الإسرائيليين في مظاهرة مساء أمس الثلاثاء في تل أبيب لدعم رئيس الوزراء اليميني المحاصر بنيامين نتنياهو، الذي يناضل من أجل بقائه السياسي.

ووفقا للتليفزيون الإسرائيلي ، شارك ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 متظاهر ، كثير منهم يلوحون بعلم إسرائيل ذي اللونين الأبيض والأزرق . وكتب على أحدى اللافتات في المظاهرة "نتنياهو ، نقف إلى جانبكم".

وتأتي المظاهرة، التي تحمل عنوان "احموا البلاد. أوقفوا الانقلاب"، في الوقت الذي يصارع فيه نتنياهو من أجل بقائه السياسي.

كان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت قد اعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم اتهام رئيس الوزراء صاحب أطول فترة في السلطة في إسرائيل بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .

وذكر المدعي العام مساء أمس الاثنين أن نتنياهو ليس ملزما قانونا بالاستقالة كرئيس لحكومة انتقالية.

وقال ماندلبليت إنه مع ذلك فإن القرار حول ما إذا كان يتعين على نتنياهو، بسبب الاتهام، أن يبتعد عن عملية محاولة تشكيل حكومة جديدة لابد أن يُتخذ على "الصعيد السياسي العام".

من جانبه ، رفض نتنياهو الاتهامات وتحدث عن محاولة انقلاب ضده.

وتتفاقم الضغوط على نتنياهو بسبب فشله في تشكيل حكومة بعد اثنتين من الانتخابات غير الحاسمة هذا العام، ما ترك إسرائيل في حالة من الشلل السياسي.

وتتسارع خطوات إسرائيل نحو انتخابات ثالثة محتملة على نحو متزايد في غضون عام واحد، مع اقتراب الموعد النهائي الذي يتعين فيه على البرلمان المؤلف من 120 مقعدا حل نفسه في 11 ديسمبر المقبل.

من جهة اخرى ، من المقرر تنظيم مظاهرة من جانب خصوم نتنياهو يوم السبت المقبل في تل ابيب.