أوناجم يعوض أوباما في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي بنهائي دوري الأبطال

يلتقي الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء القرن بين الفريقين.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964 ، تشهد المباراة النهائية ، حدثا فريدا من نوعه بتأهل فريقين من نفس البلد إلى النهائي.

ويقام النهائي القاري من مباراة واحدة للمرة الأولى، وكان من المقرر أن يقام في الكاميرون، قبل اعتذار الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لتقام قرعة جديدة ويختار على إثرها ستاد القاهرة مسرحا للمباراة النهائية.

فيروس كورونا لم يكتف بتغيير ملعب المباراة النهائية، ولكنه كذلك حرم الفريقين من 6 لاعبين بالتساوي، بواقع 3 غيابات في كل فريق، فيغيب عن الأهلي أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة لإيجابية عينتهم، فيما يغيب عن الزمالك محمود الونش ويوسف أوباما وعبدالله جمعة.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني واسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم ومصطفى محمد.