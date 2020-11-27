تعزيزات أمنية مكثفة بشوارع القاهرة والجيزة لتأمين احتفالات مباراة الأهلي والزمالك

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نشرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة، خدمات أمنية مكثفة بمحيط ناديي الأهلي والزمالك في الجزيرة وميت عقبة، قبل مباراة النهائي بدوري أبطال أفريقيا التي يلتقي فيها الفريقين.

وانتشرت الخدمات الأمنية بالجيزة من رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث بأنحاء شوارع وميادين المحافظة تحسبا للاحتفالات، حيث يتولى رجال المرور تسيير الحالة المرورية منعا لحدوث تكدسات، وأيضا تحسبا لحدوث أعمال شغب في حالة خسارة أي من الفريقين.

ومن ناحية أخرى انتشرت قوات الأمن بالاستاد لتأمين أرض الملعب وممر اللاعبين، وأجرى رجال الأمن "بروفات" لعملية تأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفريق الفائز، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونشرت أجهزة الأمن بالقاهرة دوريات أمنية مكثفة حول الاستاد الذي تقام فيه المباراة كما شهد محيط النادي الأهلي بمدينة نصر والجزيرة انتشارا أمنيا مكثفا، وانتشرت قوات المرور وتم الدفع بوحدات أمنية على الطرق وعناصر من قوات الأمن والشرطة ووحدات المباحث على كافة الميادين والطرق.