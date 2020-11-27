ضبط المتهمين بسرقة حقيبة يد سيدة بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بسرقة حقيبة يد سيدة حال سيرها بالجيزة.

بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن قيام شخص يستقل سيارة بخطف حقيبة يد من سيدة حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام من سيدة بقيام شخصان يستقلان سيارة بمغافلتها والإستيلاء على حقيبة يدها بداخلها "هاتف محمول، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية" وفرا هاربان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع السرقات "خطف حقائب المواطنين" وأرشدا عن الهاتف المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.