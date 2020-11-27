إجراءات من بعض ممولي المشروعات متناهية الصغر لدعم المقرضين ضد كورونا

قال ممولون يعملون في مجال التمويل متناهى الصغر، إنهم وضعوا عدة إجراءات لعلاج آثار جائحة كورونا على المقرضين.

جاء ذلك في مسح أجراه الاتحاد المصري للتمويل على ٦٥٪ من ممولي القطاع.

وأوضح المسح أن بعض الجهات المشاركة أشارت إلى أنه تم وضع خطط للحد من المخاطر منها خفض القيمة المستهدفة من التمويلات والعملاء الجدد ومساعدة العملاء على دفع الأقساط بالاستعانة بنظام الترحيل وإلغاء الغرامات المقررة بكل أنواعها، بجانب التواصل المستمر مع العملاء وتقديم المشورة لمعالجة وضعهم المالي وخفض نسبة الفائدة على القروض لجذب العملاء، إضافة إلى تحسين خطة استمرارية الشركة الخاصة بالأوبئة ووضع خطة عمل تتعلق بإدارةالازمة ومتابعتها يوميًا بناء على المؤشرات الواردة من مواقع العمل، أخذاً فى الاعتبار كافة القطاعات المتضررة وكذلك كيفية الحفاظ على رضا العميل و دعمه خلال تلك الأزمة.