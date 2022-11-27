عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى.



وأضافت الوزراة في بيان، أن الاقتحام كان من باب المغاربة، وأنه كان بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.



وأوضحت أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد، وأدوا طقوسا دينية.



ووفقا للبيان، واصلت الشرطة الإسرائيلية فرض قيودها المشددة على دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هويات بعضهم عند أبوابه، قبل السماح لهم بالدخول إليه.



وأشارت الوزارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات من المستوطنين الإسرائيليين.





مصادر محلية: "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحماية قوات الاحتلال". pic.twitter.com/XAxCOogYaV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2022