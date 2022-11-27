رئيس وزراء العراق: استرداد أكثر من 182 مليار دينار من أموال الضرائب المسروقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد- "إنه تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، موضحا أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار.

وأضاف أن لجانا تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية، مبينا أن اللجنة التحقيقية أظهرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على تلك الأموال.. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن الجهات التي سهلت السرقة بعد إكمال التحقيقات.

وفي سياق آخر، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظات بغداد وصلاح الدين وكركوك.

وقال الناطق، في بيان، "إنه بعد جهد استخباري متواصل تمكن جهاز مُكافحة الإرهـاب من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر عصابات (داعش) في مُحافظات (بغداد / صلاح الدين / كركوك)".