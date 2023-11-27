سول: كوريا الشمالية تنشر جنودا ومعدات في المنطقة منزوعة السلاح

قال مسئولون عسكريون بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية نشرت مؤخرا جنودا ومعدات في المنطقة منزوعة السلاح، في خطوة لاستعادة مراكز الحراسة التي تم تدميرها في أعقاب الاتفاق العسكري بين الكوريتين 2018.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المسئولين القول إن جيش كوريا الجنوبية رصد تصاعد الأنشطة في المناطق الحدودية عقب أن تعهدت كوريا الشمالية الخميس الماضي باستئناف جميع الإجراءات العسكرية التي كان قد تم وقفها وفقا لاتفاق 2018، وذلك ردا على تعليق سول جزئيا للاتفاق بعدما أطلقت كوريا الشمالية قمر تجسس عسكري اصطناعي.

وكانت الكوريتان قد قامتا خلال عام 2018 بتفجير عشر مراكز حراسة من بين 11 مركزا في المنطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاق بين الكوريتين لخفض التوتر ومنع حدوث اشتباكات عرضية.

وقال مسئولون عسكريون إنه تم رصد جنود كوريين شماليين يقومون باستعادة مراكز الحراسة المتضررة في عدة مواقع منذ الجمعة الماضية، وذلك من خلال صور تم التقاطها بالكاميرات وأجهزة بصرية حرارية في المنطقة منزوعة السلاح.