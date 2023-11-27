باكستان تشتري شحنة غاز مسال مع تزايد أزمة نقص الإمدادات

اشترت باكستان شحنة غاز طبيعي مسال تسليم الشهر المقبل في محاولة للحد من أزمة نقص الوقود خلال الشتاء الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين في سوق الغاز الطبيعي المسال ومطلعين على نشاط باكستان، أن شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المملوكة للدولة اشترت الشحنة من شركة أوكيو تريدنج العمانية، حيث تمت الصفقة بسعر أعلى من سعر العقودالفورية بسبب مخاطر الائتمان الباكستانية بشكل جزئي.

وذكرت بلومبرج أن الصفقة ستخفف حدة أزمة نقص الإمدادات في باكستان خلال فصل الشتاء الحالي والتي أدت إلى تقليصات جديدة لحصص الوقود سواء للمنازل أو للشركات الصناعية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت مصادر حكومية في باكستان إن البلاد يمكن أن تشهد ذروة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشتاء مع احتمال عدم وصول شحنة غاز مسال من شركة سوكارأذربيجان في يناير المقبل.

ونقل موقع نيوز الإخباري الباكستاني عن المصادر القول إن النقص في يناير المقبل سيصل إلى 470 مليون قدم مكعبة يوميا مقابل نقص متوقع قدره 360 مليون قدم مكعبة يوميا خلال ديسمبر المقبل.

وفي الشهر الماضي قال مسعود نابي الرئيس التنفيذي لشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المملوكة للدولة، إن باكستان تدرس توقيع عقد جديد طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال لسد العجز المتوقع في إنتاج الوقود المحلي.

وأضاف أن العقد المنتظر يتضمن الحصول على شحنة غاز مسال شهريا، لكن إمكانية التوصل إلى اتفاق وتوقيت التوصل إليه سيتوقف على الأسعار التي يقدمها الموردون، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتأمين الحصول على شحنتين تسليم يناير المقبل من السوق الفورية.

وتعاني باكستان التي واجهت شبح الإفلاس المالي في وقت سابق من العام الحالي، من أزمة غاز منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بشدة. وتضطر الشركة إلى وقف ضخ الغاز إلى المصانع والمنازل خلال فصول الشتاء بشكل دوري نتيجة ارتفاع الطلب على الوقود.