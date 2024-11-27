طقس غير مستقر مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، موجة من الطقس غير المستقر المصحوب بانخفاض في درجات الحرارة، وسحب غائمة على المدن والقرى الساحلية، ورياح على المدن الصحراوية.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز بالمديريات؛ لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة.

وشددت عازر، على الوحدات المحلية بالمدن الساحلية بمتابعة المعديات بفرع النيل والرياح البحري وترعة المحمودية، مع الالتزام بالحمولة المقررة للحفاظ على المواطنين، خلال التنقل بين المحافظات المجاورة وبالأخص بفرع النيل برشيد