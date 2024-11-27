مستشفى بني سويف التخصصي يحتفل باليوم العلمي لمقاومة الميكروبات

نظم مستشفى بني سويف التخصصي احتفالية اليوم العلمي لمقاومة الميكروبات، تزامنًا مع فعاليات الأسبوع العالمي لمقاومة الميكروبات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى، أن الفاعلية تضمنت التوعية بشأن مضادات الميكروبات، وزيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى محاضرات وورش عمل توعوية حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، وفتح باب المناقشات مع الكوادر الطبية والمرضى حول مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وكيفية الوقاية منها.

وأوضح مدير عام المستشفى أنه تم توزيع مواد توعوية على المرضى المترددين على العيادات الخارجية للمستشفى بهدف تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالوصفات الطبية وإتمام العلاج، مؤكدًا على أهمية هذه الفعاليات، وأن التعاون بين جميع الأقسام هو الأساس في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وأن حماية صحة المرضى هي مسؤوليتنا جميعًا، موجهًا الشكر لفريق مكافحة العدوى وفريق الصيدلة الإكلينيكية على جهودهم في نشر الوعي وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.