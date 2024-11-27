وزير الخارجية: مصر ملتزمة بتقديم الدعم إلى لبنان في أزماته لتحقيق الأمن والتنمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين، مساء اليوم الأربعاء، مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ونجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدة أراضيه.

كما شدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره، فضلًا عن استكمال الاستحقاق الرئاسي.

ومن جانبهما، طلب رئيسا مجلس النواب والحكومة اللبنانيين نقل خالص تحياتهما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن تقديرهما العميق لجهود سيادته المضنية والدور المحوري الذي تقوم به مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للبنان على المستويين السياسي والإنساني طوال الفترة العصيبة الماضية، وبما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان.