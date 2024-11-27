ارتفاع معدل التضخم في أمريكا

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تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في أحدث إشارة إلى أن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال العامين الماضيين يتوقف.

وارتفع المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لقياس معدل التضخم ، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% مقابل 1ر2% خلال سبتمبر الماضي. ليظل أعلى قليلا من المعدل المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط وهو 2%.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 8ر2% سنويا مقابل 7ر2% سنويا خلال سبتمبر.

ويراقب المحللون عن كثب المؤشر الأساسي لأنه يقدم عادة صورة أفضل لاتجاهات التضخم في المستقبل.

يذكر أن معدل التضخم سجل وفقا للمؤشر المفضل لمجلس الاحتياط تراجعا كبيرا مقارنة بأعلى مستوياته وكانت 7% في منتصف 2022.

في الوقت نفسه استمر معدل التضخم الأساسي عند مستوى 8ر2% منذ فبراير الماضي. واستمر ارتفاع اسعار الخدمات بما في ذلك إيجارات المساكن ووجبات المطاعم والسيارات والتأمين على المنازل.

كما أظهر تقرير وزارة التجارة الصادر اليوم استمرار الحالة الجيدة للدخل والإنفاق للأمريكيين، وهو ما يعتبر سببا رئيسيا في استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي رغم المخاوف من التباطؤ.

وزادت دخول الأمريكيين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% شهريا وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، في حين زاد الإنفاق بنسبة 4ر0% شهريا.